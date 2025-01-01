Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че президентът Румен Радев харесва само „Величие“, „Възраждане“ и МЕЧ, като е вкарал партията на Ивелин Михайлов в парламента, за да „могат да събират подписи за вот на недоверие“.

"Борислав Сарафов е законен главен прокурор", каза той. Преди това Борисов бе попитан как ще коментира становището на наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС), според което Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор. „Не коментирам съдиите и прокурорите. Те са независими. Така са преценили, така са казали“, каза още лидерът на ГЕРБ и допълни, че според него изборът на Сарафов е законен.

Според Бойко Борисов има целенасочена атака срещу правителството от страна на президента Румен Радев. „Когато еднолично един човек назначава службите, тогава за телевизора това не е проблем. А той еднолично ги назначаваше години наред със служебните правителства. Сега всичко ще назначава парламентът“, така Борисов коментира Румен Радев.

Бойко Борисов: Аз президент нямам, имам партиен лидер

Борисов бе категоричен, че президентът Радев е избран честно и абсолютно си е в правото, но поведението му от последните четири години да разделя нацията по всички теми. „Да харесва само „Величие“, „Възраждане“ и МЕЧ, които вървят с него, да ползва неговите хора в Конституционния съд, за да вкара „Величие“ в парламента, за да могат да събират подписи за вот на недоверие“, каза лидерът на ГЕРБ.

„Когато от стъклена къща хвърляш камъни - нормално е някой да ти счупи къщата и на тебе. Той го правеше целенасочено всеки ден. Президентът Радев се вози в най-хубавите бронирани автомобили с пълни тактически снайпери. Никой не пипа на президента жена му, на вицепрезидента - охрани и всички екстри, които има“, допълни Борисов.

Той разясни че, Конституционният съд „не е независим орган такъв, какъвто хората си го представят“.

И категоричено заяви, че „не отговаря за Делян Пеевски“.