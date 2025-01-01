Гранични полицаи от Гранично полицейско управление (ГПУ) - Петрич разкриха над 270 кг канабис в подножието на планина Пирин, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция".

Акцията е проведена на 1 октомври. В нива с площ от около 130 квадратни метра в село Ласкарево, община Сандански, са открити 120 зелени растения с общо тегло 261.840 кг, които при извършения полеви наркотест са реагирали положително на канабис. Взети са представителни проби и останалите растения са унищожени. В стара необитаема постройка до нивата граничните полицаи са открили още близо 9 кг полусух канабис.

Образувано е досъдебно производство в ГПУ-Петрич, разследването по случая продължава.

През август служители на Областната дирекция на МВР в Благоевград унищожиха близо два тона канабис.