Униформени се натъкнаха на растения марихуана на нива край Струмяни, съобщиха от полицията.

При извършена проверка в землището на село Драката, в местността „Юрукови ливади“, от полицейски служители на РУ-Сандански е открита обособена нива със засадени в нея около 10 зелени тревисти растения.

След направен полеви тест, същите са реагирали положително на канабис, а тяхното общо тегло е около 19,66 килограма.

По случая е започнато разследване. Работата продължава.