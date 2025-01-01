Двама мъже са задържани за срок до 24 ч в Районното управление в Попово за отглеждане на растения от рода на конопа и за притежание на наркотичното вещество марихуана.

На 15 септември 2025 г. около 17.30 ч в село Долец, община Попово, в непосредствена близост до имота на 61-годишен мъж от Попово е установено, че той заедно с 65-годишен мъж от същия град отглеждат 11 растения от вида канабис в различен стадий на растеж, с височина от 2,10 до 2,40 м.

При направен полеви наркотест растенията реагират на наркотичното вещество марихуана.

След проведени от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ в ОДМВР-Търговище и на РУ-Попово последващи издирвателни и процесуално-следствени действия в жилищата на двамата - съответно в село Долец и в Попово, са намерени още 12 грама вещество, реагиращо на марихуана, както и 62 семена, също реагиращи на марихуана при направен полеви наркотест.

Растенията и веществата са иззети по надлежния ред. Двамата мъже са задържани в Районното управление в Попово. Те са познати на полицията с предишни свои противоправни деяния и са осъждани.

По случая е образувано досъдебно производство.