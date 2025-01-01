Международното летище в германския град Мюнхен възобнови отново работата си рано тази сутрин, след като през нощта бе затворено поради забелязани дронове, предаде Ройтерс.

Полетите бяха временно спрени, след като дронове бяха видяни късно снощи в района на летището, което доведе до отмяна на десетки полети и прекъсване на пътуването на близо 3000 пътници.

Според полицията няколко души са съобщили, че са забелязали дрон в близост до летището, а по-късно летателният апарат е бил видян и над самото летище. По първоначални данни не е още ясно дали става дума за един или няколко дрона.

Местни и федерални полицейски служители са претърсили района за дронове и подозрителни лица, но не са открили нищо. Изпратен е бил и полицейски хеликоптер.