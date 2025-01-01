Много хора смятат, че вечерната чаша червено вино има множество предимства. Други са убедени, че спиртните напитки като водката или джина са по-добри от тъмните като ром и уиски. Трети пък вярват, че всичко, което трябва да направите, е да разредите шота си с плодов сок, за да ограничите вредата.

Тук идва лошата новина - това са просто вярвания. Независимо от вида напитка и консумираното количество, алкохолът остава отровен за организма. Въпреки че пълната му забрана може да изглежда като амбициозна задача за някои, има стратегии за намаляване на рисковете и избягване на махмурлук.

Защо алкохолът е толкова вреден за здравето? Според Тимъти Стокуел, изследовател в Университета Виктория (Канада), телата ни преобразуват етанола в „ наистина неприятно вещество, наречено ацеталдехид“, което може да увреди ДНК-то. Някои тъкани, включително тези в устата, гърлото и черния дроб, са особено уязвими. Когато ДНК-то се опитва да се поправи, могат да възникнат мутации, пише "Ню Йорк Таймс".

Рискът от развитие на един от седемте вида рак, свързани с алкохола, е много по-висок. При така наречената „прекомерна“ консумация (повече от десет чаши алкохол седмично) последствията се умножават: сърдечни проблеми, чернодробни заболявания, депресия, загуба на памет и др. Да не говорим за течните калории, които се натрупват. След хипертонията и тютюнопушенето алкохолът е третият рисков фактор за заболеваемост в световен мащаб.

Как да пием разумно?

Ако искате да пиете разумно: следете алкохолното съдържание по обем на напитките, които консумирате. 35 мл бира с 5% алкохолно съдържание съдържа същото количество етанол, колкото 150 мл вино с 12% алкохолно съдържание или 45 мл (една чаша) силен алкохол с 40% алкохолно съдържание.

Алкохолното съдържание на коктейлите е трудно за изчисление. Според д-р Пен-Шен Тинг, доцент по медицина в университета Тулейн, Ню Орлиънс е по-добре да се придържаме към вино или бира. Кофеиновите коктейли като Еспресо Мартини също не са добра идея. Смесването на алкохол и кофеин заблуждава мозъка ви: чувствате се по-бодри, а чувството за опиянение намалява, което ви насърчава да пиете повече.

За тези, които продължават да разчитат на светли спиртни напитки, учените подчертават: няма проучвания, които да разграничават бистрия от тъмния алкохол.