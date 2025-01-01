Руският президент Владимир Путин заяви, че планът на американския президент Доналд Тръмп за ивицата Газа може да е повод за оптимизъм, предаде Ройтерс.

"Мисля, че може да има светлина в края на тунела", каза Путин на пленарната сесия на дискусионния клуб "Валдай" в руския курортен град Сочи.

Планът на Тръмп предвижда поставянето на ивицата Газа под международно управление.

Руският лидер окачестви ситуацията в Газа като ужасно събитие в съвременната история на човечеството, съобщи ТАСС.

Той каза още, че дори "прозападно ориентираният" генерален секретар на ООН Антонио Гутериш е казал, че "Газа се превърна в най-голямото детско гробище в света".

"Какво може да е по-трагично и тъжно?", попита риторично руският президент.

Путин заяви, че е важно планът за Газа да бъде одобрен от палестинците, включително от палестинското ислямистко движение "Хамас", и от страните от ислямския свят.

В мирния план на Доналд Тръмп за ивицата Газа "се предлага създаването на международен орган, който да управлява Палестина, по-точно казано, ивицата Газа, за известно време. Начело се предвижда да е господин Блеър", изтъкна Путин.

Бившият британски премиер Тони Блеър не се слави като миротворец, но е опитен политик и може да изиграе положителна роля при решаването на конфликта в ивицата Газа, отбелязва ТАСС.

По-добре е властта в Газа да бъде предадена на палестинската автономна власт, начело на която е палестинският президент Махмуд Абас, заключи руският държавен глава.