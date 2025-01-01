Министър-председателят Росен Желязков обяви, че правителството подава оставка. Това предизвика вълна от политически реакции.

Кабинетът „Желязков“ подаде оставка (ВИДЕО)

"Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ)

Искам да благодаря на всички граждани, които казаха на това правителство, че България не може да се управлява по този начин. Това е победа за всички български граждани. Това е първа стъпка по пътя България да стане нормална европейска държава. Предстои по-трудната задача - България да стане държава, която работи за всички български граждани, а не само за един, който щеше да прави държава с голямо "Д". Гражданската енергия, младите хора успяха да спрат този план за държавата с голямо "Д".Сега предстои да построим държавата с главно "Б",която е по-добра за всички. Това каза лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

Василев: Предстои да построим България, която е добра за всички

В това народно събрание ние няма да участваме в каквото и да е било преконфигуриране, заяви Ивайло Мирчев.

"Искам да се обърна към тези, които си представят, че отново хората с прякори ще купуват гласове, ще обикалят страната - няма да ви оставим да дишате. Ще наводним страната с наблюдатели, с български граждани, които ще следят за чесността на изборите", посочи Мирчев.

Възраждане

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че вчерашните протести са показали категоричното недоволство на гражданите и невъзможността управляващите „да се гаврят с целия народ“. Коментарът му дойде след обявената оставка на кабинета „Желязков“.

По думите му трябва бързо да се задейства процедурата за провеждане на избори, като основна цел на „Възраждане“ ще бъде да мотивира максимално голям брой граждани да гласуват, независимо за коя политическа сила.

"ДПС - Ново начало"

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски каза, че решението за оставката е на мандатоносителя и на партиите от коалицията. "Ние сме ги подкрепяли, за да помагаме на хората заради бюджета, който беше много социален. Казахме "не" на олигархията", каза Пеевски.

"България трябва да бъде социална държава и да помага на хората. В момента цялата отговорност е на коалицията "Сорос" - ПП-ДБ. Печелившият е друг и да идва още днес", допълни той.

"Има такъв народ"

Депутатът от „Има такъв народ“ Станислав Балабанов заяви, че след масовите протести в страната те са длъжни да се съобразят с гласа на гражданите.

Балабанов след оставката на кабинета: Площадите отново са пълни – длъжни сме да се съобразим с хората

По думите му площадите „отново са се напълнили“ и това е ясен знак за необходимост от промяна. Балабанов определи Асен Василев, Ивайло Мирчев, Костадин Костадинов и Ивелин Михайлов като „бащите на хаоса“, като допълни, че според него те ще направят „всичко възможно обществото да влезе неподготвено в еврозоната“.

МЕЧ

Правителството не беше свалено от опозицията, а от гражданското общество и хилядите хора, които излязоха по улиците на България, това заяви лидерът на "МЕЧ" Радостин Василев в кулоарите на парламента.

"Хората всъщност направиха това, което ние отвътре не можехме и предателство спрямо техните очаквания вече не може да се случи. Гражданите очакват да се проведат избори. На тези избори да се излъчи мнозинство, което да остави Борисов и Пеевски най-малко извън управление, а още по-хубаво ще е да се променят някои от нефункциониращите системи на държавата и на тях да им се потърси отговорност", допълни Василев.