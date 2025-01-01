Швейцарската алпийската традиция на йодлер пеенето бе включена в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, предаде ДПА.

Междуправителственият комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство обяви добавянето на йодлер пеенето по време на 20-ата си сесия в Ню Делхи.

„Йодлер пеенето служи като мощно изразяване на идентичност и обединяваща културна практика“, се казва в номинацията на Швейцария.

Смята се, че традицията на пеене, при което ниски тонове се редуват с високи фалцетни, е възникнала сред овчарите, които по този начин общували помежду си. Така можели да се чуват, когато се намират на отдалечени едно от друго планински пасища.

Християнски монаси споменават йодлер пеенето още през IV век, описвайки го като „ужасни възклицания от радост на овчарите“, каза етномузиколожката Леа Хагман от Университета в Берн пред радио SRF, цитирано от DPA.

Надя Рас, преподавател по йодлер пеене в Музикалната школа в Люцерн и участник в подготовката на швейцарската номинация, се събудила в 5 сутринта, както и нейните студенти, за да следят на живо решението в Делхи. „Това е невероятно хубаво чувство, все едно Коледа е настъпила по-рано“, казва Рас пред SRF.

Държавите, подписали се за включване в списъка, се ангажират да популяризират нематериалното културно наследство в своите територии.

След обявяването на решението швейцарското културно ведомство заяви, че ще засили усилията си за подпомагане на млади таланти в йодлер пеенето, обучението и изследванията, както и за документиране на традицията.

Форми на йодлер пеене съществуват и в други алпийски региони като Германия и Австрия, както и по-далеч, например в Зимбабве и Грузия, които също са включени в списъка на ЮНЕСКО. Швейцарската номинация отразява специфичното местно наследство и традиции, според Хагман.

Нематериалното културно наследство включва живи традиции в областта на танца, театъра, музиката, устните предания, природните науки и занаятите.

Комитетът е получил 55 номинации за списъка на нематериалното културно наследство, 11 предложения за традиции, нуждаещи се от спешно опазване, и една номинация за регистъра на добрите практики за опазване. Заседанието на комитета в Делхи продължава до 13 декември.