Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи план от 20 точки за прекратяване на войната в ивицата Газа, водена между Израел и „Хамас“ и за бъдещето на тази палестинска територия. Франс прес обобщава точките от плана на Тръмп.

1. Ивицата Газа ще бъде една дерадикализирана и освободена от тероризма зона, която няма да представлява заплаха за нейните съседите.

2. Ивицата Газа ще бъде възстановена в полза на нейните жители, които вече са страдали прекалено много.

3. Ако двете страни в конфликта приемат този план, войната ще приключи незабавно. Израелските сили ще се изтеглят до линия, договорена за подготовката на освобождаването на заложниците. През това време всички военни операции, в това число и бомбардировките и артилерийския обстрел, ще бъдат преустановени, а фронтовите линии ще останат замразени, докато бъдат изпълнени условията за пълно поетапно изтегляне на военните.

4. До 72 часа след публичното приемане на споразумението от страна на Израел всички заложници трябва да бъдат освободени, а телата на мъртвите заложници трябва да бъдат върнати на израелската държава.

5. След като бъдат освободени всички заложници и предадени телата на мъртвите заложници, Израел ще освободи 250 палестински затворници, осъдени на доживотен затвор, както и 1700 жители на Газа, задържани след нападението, извършено от „Хамас“ и негови съюзници срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г. Сред освободените ще бъдат всички жени и деца, задържани в този контекст. За всеки израелски заложник, чийто тленни останки бъдат върнати, Израел ще върне тленните останки на 15 починали жители на Газа.

6. След като всички заложници се завърнат в родината си, а телата на загиналите заложници бъдат върнати на Израел, членовете на „Хамас“, които се ангажират да зачитат мирното съжителство и които предадат оръжията си, ще бъдат амнистирани. Членовете на „Хамас“, които поискат да напуснат Газа, ще получат правото за защитено преминаване до съответните страни, в които те ще отидат

7. Веднага след приемане на това споразумение, незабавно към ивицата Газа ще бъде възобновен пълният достъп на помощ. Количествата помощ ще бъдат най-малкото в съответствие с тези, включени в споразумението от 19 януари 2025 г. относно хуманитарната помощ, в това число и ремонт на инфраструктурата (вода, електричество, пречистване), ремонт на болниците и на фурните, доставката на необходимото оборудване за разчистване на разрушенията и за отваряне на пътищата.

8. Раздаването и достъпът на помощ в ивицата Газа ще се извършват без намеса на двете страни, чрез ООН и нейните агенции, чрез Червения кръст, както и чрез други международни институции, които не са свързани с едната или другата страна в конфликта. Отварянето на пропускателния пункт „Рафах“ в двете посоки ще бъде подчинено на същия механизъм, прилаган в рамките на споразумението от 19 януари 2025 г.

9. Газа ще бъде управлявана в рамките на преходен период от палестински комитет от технократи и аполитизирани фигури. Те ще бъдат натоварени с управлението на обществените услуги и на общините в Газа. Този комитет ще бъде сформиран от палестинци, които имат съответните качества и от международни експерти под надзора и контрола на един нов международен орган, наречен Комитет за мир, който пък ще бъде ръководен от Доналд Тръмп. Сред членовете на Комитета за мир ще има и други държавни глави. Имената на членовете на Комитета за мир предстои да бъдат обявени. Сред тях ще бъде и бившият британски премиер Тони Блеър. Този орган ще установи рамката на възстановяването на Газа и ще управлява финансирането на това възстановяване, докато Палестинската автономна власт приключи програмата си за реформи, както те са описани в различни предложения, оправени досега, в това число и в плана за мир на Тръмп, представен през 2020 г. и френско-саудитската инициатива. След тези реформи, извършени от Палестинската автономна власт, тя ще поеме контрола върху Газа по един сигурен и ефикасен начин. Комитетът за мир пък ще се позовава в работата си на най-добрите международни стандарти, за да създаде едно модерно и ефикасно управление на Газа, което да е от полза за жителите на анклава и да насърчава инвестициите там.

10. План на Тръмп за икономическо развитие за възстановяването и съживяването на Газа ще бъде изготвен посредством събирането на работна група от експерти, които са допринесли за зараждането на някои от процъфтяващите модерни градове в Близкия изток. Много предложения за инвестиции и идеи за проекти в областта на недвижимото имущество бяха разработени вече от добронамерени международни групи и ще бъдат проучени, за да се стигне до една рамка на сигурност и на управление, която привлича и насърчава инвестициите, които пък ще създадат работни места, възможности и надежда за бъдещето на Газа.

11. Специална икономическа зона ще бъде създадена, като ще има преференциални мита и ставка за достъп, която предстои да бъде договорена с участващите страни.

12. Никой няма да бъде принуден да напусне Газа и онези, които искат да си тръгнат от тази територия, са свободни да го направят, както и да се върнат там, когато поискат. Хората са насърчавани да остават в Газа и на тях ще им бъде дадена възможност да построят една по-добра Газа.

13. „Хамас“ и други групировки поемат ангажимента да не играят никаква роля в управлението на Газа, пряко, непряко или под каквато и да е форма. Всички военни инфраструктури, в това число и тунелите, и цеховете и съоръженията за производство на оръжия, ще бъдат разрушени и няма да бъдат възстановявани. Ще има процес за демилитаризация на Газа под надзора на независими проверители, който ще включва изваждането за постоянно от строй на оръжията посредством договорен процес за разоръжаване, подкрепян от програма за изкупуване и за реинтеграция, финансирана от международните институции и проверявана от независими контрольори. Новата Газа ще бъде изцяло отдадена на каузата за изграждането на една просперираща икономика и на мирното съжителство със съседите си.

14. Ще бъде предоставена гаранция от регионални партньори, че „Хамас“ и другите групировки спазват задълженията си и че новата ивица Газа няма да представлява заплаха за съседите си и за жителите си.

15. САЩ ще работят с арабски и международни партньори, за да формират Временни международни сили за стабилизиране, които да бъдат незабавно разположени в Газа. Тези сили ще обучат и предоставят подкрепа на одобрени палестински полицейски сили в Газа и ще бъдат в тесен контакт с Йордания и Египет, които имат пространен опит в тази област. Тези сили ще бъдат дългосрочно решение за вътрешната сигурност. Временните международни сили за стабилизиране ще работят с Израел и Египет, за да обезопасят граничните зони, както и с новосформираните палестински полицейски сили. От жизненоважно значение е да се попречи на влизането на боеприпаси в Газа и да се улесни бързото и сигурно доставяне на материали за възстановяването и съживяването на Газа. Този механизъм за деескалация ще бъде договорен между страните.

16. Израел няма да окупира, нито да анексира Газа. Тъй като временните международни сили за стабилизиране ще поемат контрола, то израелската армия ще се изтегли на базата на норми, етапи и срокове, свързани с демилитаризацията, които ще бъдат договорени между израелската армия, временните международни сили за стабилизиране, гарантите и САЩ с цел Газа да бъде обезопасена и да не представлява повече заплаха за Израел, за Египет или за своите собствени граждани. Конкретно израелската армия ще предаде прогресивно територията на Газа под контрола на временните международни сили за стабилизиране съгласно споразумение, което предстои да бъде сключено с преходната власт. Накрая израелските сили ще трябва да се изтеглят напълно от Газа с изключение на тяхно присъствие в периметър за сигурност. Това присъствие ще бъде там, докато Газа бъде направена напълно сигурна срещу всякакво възраждане на терористичната заплаха.

17. В случая, в който „Хамас“ забави или отхвърли това предложение, гореспоменатите елементи, в това число и важната операция за подсигуряване на помощ за Газа, ще бъдат приложени в освободените от тероризма зони, предадени от израелските сили на временните международни сили за стабилизиране.

18. Процес на междурелигиозен диалог ще бъде установен на базата на ценностите за толерантност и мирно съжителство, за да се направи опит за промяна на манталитета на палестинците и на израелците, като бъде поставен акцент върху предимствата, които могат да произтекат от мира.

19. С напредването на развитието на Газа и когато програмата за реформи на Палестинската автономна власт бъде щателно приложена, ще бъдат най-накрая събрани условия, за да се проправи един надежден път към самоопределението и създаването на палестинска държава, за което в плана, представен от Тръмп се отчита, че е аспирация на палестинския народ.

20. САЩ ще установят диалог между Израел и палестинците, за да договорят политически хоризонт за мирно и проспериращо съжителство.