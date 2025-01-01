Представителите на политическа партия „Има такъв народ“ (ИТН) в Общински съвет-Свищов Емилия Цветанова и Петко Петков ще подадат заявления за прекратяване на групата на общинските съветници от ИТН, но ще продължат да изпълняват задълженията си като независими общински съветници.

Това съобщи Емилия Цветанова, която е и координатор на ИТН в Свищов. Вчера в нарочна декларация тя заяви причините за напускане на партията. Петко Петков посочи защо преустановява подкрепата си за партия „Има такъв народ“.

Трусове в ИТН: В Свищов и Асеновград напускат координатори и партийни членове (ВИДЕО)

„Никога не съм бил член на партията, но през годините съм споделял част от нейните позиции и съм я подкрепял публично. Решението ми да се разгранича е лично и обмислено, продиктувано от несъгласие с начина, по който партията развива своята политика и представя приоритетите си.

Благодаря на всички, с които съм споделял общи позиции до този момент, и оставам отворен към диалог и активна гражданска позиция в подкрепа на по-добро управление на Свищов и страната“, написа във Фейсбук съветникът.

Цветанова увери, че напускането на партията няма да повлияе върху принципите на работа на двамата в Общинския съвет в Свищов и те ще продължат да работят в интерес на гражданите на общината.