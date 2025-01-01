Танкерът "Кайрос", който заседна край Ахтопол, е останал неуправляем, след като турският влекач, който го е буксирал, го е изоставил заради лошо време.

Корабът е бил наблюдаван от българските гранични власти и Военноморските ни сили. Към момента няма сигнали за кораби, които да са навлезли в българските териториални води и това да изисква допълнителна намеса, съобщи изпълнителният директор на "Морска администрация" к.д.п. инж. Венцислав Иванов пред журналисти в Бургас.

Иванов поясни, че влекачът на "Кайрос" е прекратил буксирането, защото е представил, че за него вече има опасност, и е напуснал мястото. Капитанът на турския влекач вероятно не е говорил английски и не е могъл да осъществи контакт с българските власти. Танкерът е бил наблюдаван само "като отметка" от граничната полиция заради липсата на ток и неизправността на системите му, посочи още Венцислав Иванов.

По думите му целта не е била "Кайрос" да бъде изоставен край българските брегове, а да бъде максимално навътре в морето, докато собственикът намери къде да го провлачи за ремонт.

Операцията по изтеглянето на танкера в Бургаския залив ще започне на 12 декември. В нея ще бъдат включени три влекача. От "Морска администрация" обясниха, че ще бъде използван промишлен агрегат, с който да се захрани хидравликата на кораба.

Иванов коментира, че ремонт на кораба не може да се извършва на българска територия, а единствено може да му се окаже съдействие безопасно да напусне българския участък. Причината - танкерът е санкциониран по регламент на Европейската комисия.

Корабът "Кайрос" е напълно лишен от възможност самостоятелно да осигурява електрическо захранване или да има някакви работещи механизми. Двигателите са извън строя, а в машинното отделение има постъпила вода, каза директорът на дирекция "Морска администрация" в Бургас кап. Живко Петров.

Танкерът, който е собственост на китайска компания, заседна край Ахтопол на 5 декември. До момента от него са евакуирани няколко човека.