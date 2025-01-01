На границата между бурята и тъмнината, с вълнение до 4 бала и вятър от 20 възела, Военноморските сили извършиха рискова и бърза евакуация на екипажа от изоставения танкер „Кайрос“ – общо 7 души са спасени от 10. Военният вертолет „Пантер“ от база „Чайка“ влезе в операция „на ръба на времето“, а пилоти и спасители се спуснаха директно на борда, за да изведат моряците един по един.

Вече пети ден авариралият танкер „Кайрос“ е край брега на Ахтопол.

„Военноморските сили бяха ангажирани с операцията от самото начало - от момента, в който беше установено, че корабът е изоставен. Вертолет от военноморска база „Чайка“ извърши разузнавателен полет, за да установи реалното състояние на кораба“, разкри капитан втори ранг Николай Колев - командир на Военноморската авиобаза „Чайка“.

След това е разпоредена доставка на хранителни продукти, вода, медикаменти и телекомуникационни средства. По-късно към ВМС е отправена нова задача - да евакуират част от екипажа. „Беше, както казват летците, на ръба на времето, тъй като метеорологичните условия не бяха добри и наближаваше тъмната част на денонощието, но бих казал, че рискът беше премерен“.

„Изпълнихме операцията в изключително сложни метеорологични условия, които бяха на ръба на възможностите. Но ние имаме готовност да изпълняваме подобни мисии“, разказа Колев. И допълни, че в последните месеци са зачестили доста тези операции.

„Мен ме спуснаха на кораба посредством лебедката на вертолета и един по един евакуирах бедстващите от кораба „Кайрос“. Времето беше много лошо, но няма никаква опасност, тъй като тези задачи ги тренираме всяка седмица. Моряците бяха напълно адекватни и изпълняваха всичко, което им кажем, за да може операцията да протече безопасно, каза капитан Димо Тюфекчиев.

„Всичко зависи от пълния набор от хора и е строго свързано. В района имаше ветрове от порядъка на 20 възела, което усложнява изпълнението на операцията. Също така ниска облачност и вълнение около 3-4 бала, но колегите са професионалисти и успяха да се справят“, разказа капитан Георги Тонев - втори пилот в състава на екипажа на мисията за търсене и спасяване на екипажа на „Кайрос“. По думите му е участвал в много подобни рискови ситуации.

До достигането на тази „рутинна дейност“ стои много труд, работа, учения и както е рутинно, така крие своите рискове и опасности. По на командира на Военноморските сили (ВМС) контраадмирал Кирил Михайлов пилотите от авиобазата имат най-високия нальот в българската армия и това се дължи на дългогодишните усилия на флота да отделя достатъчно средства и внимание за подготовката на хората. „Стремим се да осигурим всичко необходимо, за да могат вертолетите да летят, да създадем добри условия за работа, макар че трудно се отдава. Поне още два хеликоптера са необходими на военноморската авиобаза „Чайка“, каза той.

И разясни, че задачите, свързани с танкера край Ахтопол, са изпълнявани от три екипажа. Всеки от тях се състои от четирима души – командир, втори пилот, борден инженер и борден спасител. Михайлов каза още, че все още не са готови точните разчети колко е похарчил флотът за операциите, свързани с танкера. „Когато се касае за спасяване на човешки живот на море, всички действия са безплатни. За останалите операции има механизми, по които се определя стойността им и как разходите да бъдат възстановени, което в случая би трябвало да направи корабособственикът“, допълни Михайлов.

И посочи, че летателните машини в състава на ВМС в момента са три. С придобиването на двата нови многофункционални кораба обаче те ще бъдат крайно недостатъчни, посочи Михайлов. Той припомни, че плавателните съдове имат място на борда за хеликоптери, а когато са в морето, в базата също трябва да има машини, готови да изпълняват други задачи.