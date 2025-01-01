Синът на покойния бивш четирикратен премиер на Италия Силвио Берлускони - Пиерсилвио Берлускони, който подобно на баща си е и бизнесмен и медиен магнат, заяви днес, че е нужно да има нови лица в италианската десноцентристка партия „Форца Италия“, предаде АНСА.

Това мнение той изрази по време на празнично събитие, организирано от него за служителите на италианската медийна компания "Медиасет", която Пиерсилвио Берлускони наследи от баща си.

Синът на Берлускони заяви на тази проява, че е благодарен на настоящия лидер на „Форца Италия“ Антонио Таяни и на целия партиен ръководен екип, които са задържали партията над водата след кончината на Силвио Берлускони през юни 2023 г. Той каза, че това е било нелека задача.

„Но за бъдещето аз вярвам, че нови лица, нови идеи и обновена програма са неизбежно нужни“, подчерта Пиерсилвио Берлускони. Той обаче отправи предупреждение, че това обновление не трябва да поставя под въпрос основополагащите ценности на „Форца Италия“.

Тези изявления синът на Берлускони направи, докато Антонио Таяни, който освен лидер на „Форца Италия“ е и външен министър и вицепремиер в правителството на Джорджа Мелони, е на посещение в Индия. Там вчера комитет на ЮНЕСКО вписа италианската кухня в списъка на организацията на световното нематериално наследство.

Таяни провежда в Индия и срещи с индийското ръководство и участва в бизнес форум в Мумбай, по време на който той заяви, че Рим иска да работи все по-задълбочено с азиатската страна. По време на събитието фокусът беше върху сътрудничеството между Италия и Индия в областта на автомобилостроенето, възобновяемите енергии, спортните технологии, земеделието и хранително вкусовата промишленост. Участваха представители на италиански бизнес, търговски федерации и държавни инвестиционни агенции и дружества.

Таяни изтъкна и значението на стратегическия инфраструктурен коридор, който ще свързва Индия и Италия през Израел и страните от Залива и Египет. Той подчерта, че двете страни сътрудничат и в областта на космоса и културата. Таяни призова за създаване на съвместни търговски дружества между Италия и Индия.