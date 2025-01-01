По данни на Би Би Си посредници са установили контакт с ръководителя на военното крило на "Хамас" в Газа, който е указал, че не е съгласен с плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на конфликта, пише БНР .

Смята се, че Из ал Дин ал Хадад вярва, че планът е създаде да сложи край на "Хамас", независимо дали радикалната групировка го приеме или не, така че той е решен да продължи борбата.

20-точковият план на Тръмп за прекратяване на войната, който вече е приет от Израел, предвижда разоръжаване на "Хамас" и никаква роля за ислямистката групировка в бъдещото управление на Газа.

Смята се, че част от политическото ръководство на "Хамас" в Катар е готово да приеме това с някои корекции, но се оказва, че влиянието им е ограничено, тъй като те нямат контрол над заложниците в Газа. А освобождаването им е ключово условие в плана.

Смята се, че едва 20 от пленниците на "Хамас" са живи.

Друга пречка за някои от "Хамас" е, че планът предвижда освобождаване на заложниците през първите 72 часа от примирието, като така групировката ще остане без единствения си коз за преговори, отбелязва Би Би Си.