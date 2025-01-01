Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен каза, че приветства предложения от президента на САЩ Доналд Тръмп план за прекратяване на продължаващата от близо две години война в ивицата Газа, предаде Ройтерс.

"Приветствам ангажимента на президента Доналд Тръмп за слагане край на военния конфликт в Газа. Призовавам воюващите страни да се възползват от тази възможност. ЕС е готов да окаже помощ", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа "Екс". "Бойните действия трябва да завършат с ангажимент за предоставяне на хуманитарна подкрепа за населението в Газа и незабавно освобождаване на всички заложници."

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц също приветства плана за мир в ивицата Газа, изработен от американския президент Доналд Тръмп, като го нарече "най-добрата възможност да се сложи край на войната в Газа", предадоха Франс прес и Ройтерс.

По-рано днес Мерц прие близки на заложниците на Хамас в ивицата. Той заяви, че ислямистката групировка трябва "да одобри плановете на американския президент и да открие пътя към мира, като освободи всички свои заложници".

Германия също ще предприеме конкретни стъпки за осъществяване на плана, добави Мерц.

Проектът за уреждане на конфликта, лансиран от Тръмп, предвижда фактическа капитулация и разоръжаване на "Хамас" в замяна на прекратяване на бойните действия, хуманитарна помощ за палестинците и обещание за възстановяване на ивицата Газа – все мерки, на които населението в опустошения палестински анклав силно се надява. По данни на местните здравни органи конфликтът е взел дотук над 66 000 палестински жертви, отбелязва Асошиейтед прес.

Планът на Тръмп от 20 точки за прекратяване на войната и следвоенното устройство на Газа не предвижда изселване на палестинците от анклава и съдържа призив за незабавно спиране на боевете, ако и двете страни го приемат.

В документът се отправя и настояване всички израелски заложници да бъдат освободени в срок до 72 часа от приемането на плана от Израел.

Предложението на Тръмп практически поставя Газа с над двумилионното ѝ население под международен контрол. Предвижда се в палестинския анклав да бъдат разположени международни сили за сигурност и той да бъде управляван от "Управителен съвет за мира", оглавяван от Тръмп и бившия британски премиер Тони Блеър, който ще отговаря за управлението и възстановяването на ивицата.

Тръмп разкри 20-точков план за мир в Газа

Територията ще остане обкръжена от израелски войски. "Хамас" повече няма да я управлява и цялата военна инфраструктура, включително тунелите, ще бъде премахната.

Международните сили за сигурност, които ще бъдат разположени, ще поддържат реда и ще обучат палестинска полиция, на която да бъдат предадени правоохранителните функции. Египет каза, че обучава хиляди палестински полицаи, които да бъдат разположени в Газа.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху по-рано даде подкрепата си за предложението, но от сигналите, които идват от "Хамас", не става ясно дали палестинското движение е склонно да се съгласи с плана, нито в какви срокове ще даде отговора си.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че не е приел на срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп вчера принципа за създаване на палестинска държава, предаде Франс прес.

"Изобщо не съм приемал това и то не фигурира в спогодбата. Едно нещо обаче беше ясно обяснено (по време на дискусиите с Тръмп) и то е, че се противопоставяме твърдо на една евентуална палестинска държава", казва Нетаняху на видеозапис, публикуван в акаунта му в "Телеграм".

Планът, представен от Доналд Тръмп гласи, че "в крайна сметка са налице всички условия, за да се пристъпи към ясно самоопределение и създаване на палестинска държава".