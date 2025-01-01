Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Израел и други страни са "много близо" до постигането на споразумение за прекратяване на войната в Газа, предаде Ройтерс.

Тръмп, който се срещна с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом, каза още, че споразумението ще включва арабските страни и трябва да допринесе за постигането на по-широк мир в Близкия изток.

Белият дом обяви малко преди това мирен план от 20 точки за ивицата Газа, който предлага прекратяване на конфликта между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", както и връщането на всички заложници в рамките на 72 часа след публичното приемане на споразумението от страна на Израел, отбелязва Ройтерс.

Ако и двете страни се съгласят с предложението, "войната ще приключи незабавно", се казва в плана. Израелските сили ще се оттеглят до договорените линии, за да се подготвят за освобождаването на заложниците. След като всички заложници бъдат исвободени, Израел ще пусне на свобода 250 палестинци, излежаващи доживотни присъди в израелски затвори, както и 1700 жители на ивицата Газа, които бяха задържани след началото на конфликта на 7 октомври 2023 г., се посочва в плана.

На пресконференция след срещата си с президента на САЩ в Белия дом израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че подкрепя мирното предложение на Тръмп за прекратяване на войната в ивицата Газа.

"Подкрепям вашия план за прекратяване на войната в Газа, с който се постигат военните ни цели. Той ще върне на Израел всички наши заложници, ще унищожи военните способности на "Хамас", ще сложи край на политическото му управление и ще гарантира, че ивицата Газа никога повече няма да представлява заплаха за Израел", каза Нетаняху.

Междувременно висш служител на „Хамас“ заяви пред AФП, че палестинската екстремистка групировка все още не е получила мирния план за Газа на Доналд Тръмп.

„Не сме получили предложението на Тръмп. Ще го проучим и ще отговорим, след като го получим“, каза служителят, пожелал анонимност, тъй като не е упълномощен да обсъжда въпроса публично.

Какъв всъщност е планът на Тръмп за Газа

Белият дом публикува план от 20 точки за уреждане на проблема в Газа, който предвижда временно външно управление с международно участие под ръководството на Доналд Тръмп. Той не предвижда принудително разселване на жителите на палестинския анклав, според документа, публикуван от Белия дом.

„Никой няма да бъде принуден да напусне Газа, а тези, които желаят да напуснат, ще могат да го направят и да се върнат свободно“, се казва в публикувания план. „Ще насърчаваме хората да останат и ще им предлагаме възможността да изградят по-добра Газа“, се казва в документа.

Американските предложения за уреждане на проблема в ивицата Газа не предвиждат анексиране или окупация на палестинския анклав от Израел, но призовават за разполагане на „международни стабилизационни сили“ там. „Израел няма да окупира или анексира Газа“, се казва в документа.

„Съединените щати ще работят с арабски и (други) международни партньори за създаване на временни международни стабилизационни сили и незабавното им разполагане в Газа“, се казва в плана. Това означава, че според Вашингтон радикалното палестинско движение „Хамас" и други групировки са съгласни да не играят никаква роля в управлението на Газа, пряко или косвено, под каквато и да е форма“.