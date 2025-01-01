Хамас отхвърли обвинението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че палестинската групировка блокира усилията за постигане на примирие в Газа, предаде АФП.

„Хамас никога не е бил пречка за постигането на споразумение за прекратяване на огъня в Ивицата Газа... Американската администрация, посредниците и целият свят знаят, че военнопрестъпникът (израелският премиер Бенямин) Нетаняху е единствената страна, която възпрепятства всички опити за постигане на мир“, заявиха от групировката.

По-рано на 23 септември, в речта си пред Общото събрание на ООН, Тръмп заяви, че Хамас отказва да освободи заложниците, държани в Газа, или да приеме примирие.