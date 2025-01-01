Израелският премиер Бенямин Нетаняху е отговорен за съдбата на израелските заложници в ивицата Газа след началото на израелската наземна офанзива в град Газа, заяви палестинското ислямистко движение "Хамас", цитирано от ДПА.

"Военнопрестъпникът Нетаняху" носи цялата отговорност за животите на "затворниците си в ивицата Газа", каза "Хамас" в комуникационното приложение "Телеграм".

"Хамас" нарича израелските заложници "затворници", пояснява ДПА.

"Хамас" каза още, че "американското правителство носи директна отговорност за ескалацията на бруталната война на унищожението в ивицата Газа.

САЩ подкрепят "политика на заблуда, целяща да прикрие военните престъпления на окупационната сила, на които светът е свидетел вече почти две години", заяви палестинското движение.