Въоръженото крило на радикалното палестинско движение „Хамас“ разпространи видео с двама израелски заложници, държани в ивицата Газа, след като са били отвлечени при безпрецедентното нападение срещу Южен Израел, извършено на 7 октомври 2023 г., предаде Франс прес.

Видеото с продължителност от три минути и половина показва един от заложниците в кола, която се движи насред разрушенията в град Газа. На иврит той призовава израелския премиер Бенямин Нетаняху да не извършва обещаната от него офанзива в град Газа.

В края на видеото се поява и още един заложник, който казва, че се намира в град Газа и че видеото е било заснето на 28 август 2025 г.

Франс прес не може да потвърди автентичността на записа.

Според израелските медии мъжът, който говори през голяма част от видеото, е Ги Джилбоа – Далал, който е бил на 22 години в момента на отвличането му. Той вече се появи във видео, разпространено от „Хамас“ на 23 февруари. Тогава той присъстваше на освобождаване на заложници, гледайки ги с отчаяно изражение.

Младият мъж беше отвлечен по време на музикалния фестивал „Нова“ в Южен Израел.

Самоличността на втория заложник засега остава неизвестна, тъй като семейството му не е поискало тя да бъде публично оповестявана.

По време на атаката на 7 октомври преди две години бяха отвлечени 251 души, от които 47 не бяха освободени. Смята се, че от тях 25 са починали по време на пленничеството.

Прекратяване на огъня от 19 януари до 17 март позволи освобождаване на 25 заложници и предаването на телата на 8 похитени в замяна на освобождаването на около 1800 палестинци, намиращи се в израелски затвори.

През ноември 2023 г. при първо прекратяване на огъня бяха освободени много повече заложници.