САЩ наложиха отново вето на резолюция на Съвета за сигурност на ООН за войната в Газа. Те бяха единствената страна, гласувала вчера против проекторезолюция на Съвета за сигурност, в която се настоява за незабавно, безусловно и постоянно прекратяване на огъня в Газа и се изисква от Израел да премахне всички ограничения върху доставките на хуманитарна помощ в палестинския анклав, предадоха Ройтерс и ДПА.

Предложението беше подкрепено от останалите 14 страни в съвета - Русия, Китай, Великобритания, Франция и 10-те непостоянни членки.

Текстът изискваше незабавно, зачитащо достойнството и безусловно освобождаване на всички заложници, държани от "Хамас" и други групировки.

Проекторезолюцията отхвърля също "всеки опит за демографска или териториална промяна в ивицата Газа".

"Гладът в Газа е потвърден - не е прогнозиран, не е обявен, а е потвърден", заяви посланичката на Дания в ООН Кристина Маркус Ласен пред съвета преди гласуването. "Междувременно Израел разшири военната си операция в град Газа, което допълнително задълбочи страданието на цивилните. Точно тази катастрофална ситуация, този хуманитарен и човешки провал ни принуждава да действаме днес", допълни тя.

Агенциите отбелязват, че това е шестото вето на Вашингтон върху резолюция на Съвета за сигурност от началото на продължаващата вече близо две години война между Израел и палестинската групировка "Хамас".

"Противопоставянето на САЩ на тази резолюция няма да бъде изненада. Тя не осъжда "Хамас" и не признава правото на Израел да се защитава, а погрешно легитимира фалшивите наративи в полза на "Хамас", които за съжаление са намерили почва в този съвет", заяви преди гласуването Морган Ортегас, която е старши съветник по политическите въпроси и заместник специален пратеник на американския президент за Близкия изток.

"Мога да разбера гнева, разочарованието и неудовлетвореността на палестинския народ, който вероятно гледа тази сесия на Съвета за сигурност, надявайки се, че помощта е на път и този кошмар ще приключи", заяви палестинският посланик в ООН Риад Мансур. "Мога да си представя и гнева и разочарованието, че това не се случи", допълни той, цитиран от Асошиейтед прес.

Посланикът на Израел в ООН Дани Данон разкритикува остро новата инициатива, заявявайки, че "тя няма да доведе до освобождаването на заложниците и няма да донесе сигурност в региона". "Израел ще продължи да се бори с "Хамас" и да защитава своите граждани, дори ако Съветът за сигурност предпочита да си затваря очите пред тероризма", подчерта той в изявлението си.

Без промяна в начина, по който САЩ възприемат кризата в ивицата Газа, пробив в Близкия изток няма да има, заяви посланикът на Русия в ООН Василий Небензя след гласуването на проекторезолюцията и поредното американско вето.

"Докато във Вашингтон не се промени възприятието за кризата в Газа, докато многостранната дипломация в ООН се възприема там като пречка, а не като критично важен инструмент, няма да има пробив в Близкия Изток", подчерта дипломатът, цитиран от ТАСС.

Вашингтон е най-близкият съюзник на Израел, а администрацията на Тръмп стои непоколебимо до еврейската държава въпреки засилващите се критики към войната в Газа, припомня ДПА.

Според ООН това е 10 000-то заседание на Съвета за сигурност в 80-годишната му история.

Натискът върху Израел напоследък се засили и вероятно ще се увеличи още повече преди Общото събрание на ООН следващата седмица. Идния понеделник се очаква редица страни, включително Франция, да признаят палестинска държава на конференция, посветена на решението за две държави.