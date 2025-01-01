Ограничава се движението за тежкотоварни камиони над 12 тона през прохода Троян-Кърнаре от 9:30 часа.

Това съобщи директорът на Областно пътно управление - Ловеч инж. Георги Генов.

"Над пътя са надвиснали клони, които значително затрудняват движението на тежките машини", посочи той.

Към момента температурата на прохода е около нула градуса, като вали дъжд, смесен със сняг.

Пътят е опесъчен превантивно, но настилката е мокра и следва водачите да шофират с повишено внимание.