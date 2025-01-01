Охранителят Димитър Димитров беше елиминиран от Игри на волята” след изненадващо предателство от страна на бизнесдамата Александра по време на племенния съвет на Победителите тази вечер. Въпреки че очакваше нейната подкрепа, той получи решаващ глас срещу себе си, който сложи край на приключението му в екстремното предаване.

Вечерта в Дивия север започна с втората седмична номинационна битка. Завоевателите и Лечителите се изправиха едни срещу други в култовото предизвикателство “Разпятието”. Най-добре с него се справи фермерът Кристиан, който издържа най-много време и успя да донесе успеха и спасението за Жълтите.

Загубата за Зелените означаваше нова среща с водещата Ралица Паскалева. Там номинирани бяха д-р Петров и Дино, които ще се изправят срещу изпратените на битка за оцеляване от Феномените Александър и Теодор-Чикагото. Четиримата воини ще се борят за мястото си в играта утре вечер.

В племенния съвет на изгнаниците от Блатото определяният за най-силен играч сред Червените Димитър бе отлъчен от племето след гласуване от страна на женската коалиция и новодошлата Александра. След отстраняването му Александра и д-р Коеджикова получиха подарък от съдбата и шанс да се завърнат в оригиналните си племена - Завоевателите и Лечителите. Отпадналият Димитър е следващият гост в подкаста “След Игрите”, където водещата Ваня Запрянова го посрещна с множество провокативни въпроси, свързани с неговото участие в състезанието. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

