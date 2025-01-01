Заседанието на Народното събрание ще започне с блицконтрол от 09:00 ч., предвижда програмата на депутатите за днешния пленарен ден.

Съгласно парламентарния правилник, в рамките на блицконтрола в първия петък на всеки месец министър-председателят и вицепремиерите отговарят на актуални устни въпроси от народните представители.

От 11:00 ч. е предвиден редовен парламентарен контрол. В него ще участват вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министрите Петър Дилов, Жечо Станков, Мирослав Боршош, Даниел Митов, Борислав Гуцанов, Атанас Запрянов, Красимир Вълчев и Мариан Бачев.

Министър Митов ще отговаря на най-много въпроси. Към него са отправени 6 депутатски питания, сред които за сигурността на работещите в Пътнически превози на БДЖ, за ескортиран автомобил от страна на МВР по автомагистрала "Тракия", както и за оборудване на пожарните служби с тежкотоварни пожарни камиони с вместимост над 800 литра.

Военният министър Атанас Запрянов ще отговори на въпрос за незаконно навлизане на натовски войски в частни имоти на български граждани.