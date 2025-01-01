Десетина дрона са били забелязани през изминалата нощ над военна база в Белгия, съобщиха местни медии.
Базата се намира на източната граница с Германия и там се извършват учебни стрелби, предава кор. на БТА Николай Желязков.
Министерството на отбраната на Белгия е уточнило, че е предприело проверка. Допълва се, че дроновете са били забелязани от местните власти и от германската полиция. Базата е с обща площ от 20 квадратни километра.
🚨 BREAKING: Reports claim that over a dozen drones were spotted flying over Elsenborn military area in 🇧🇪 Belgium near the German border last night. This is the first such sighting in Belgium since the start of this wave of sightings across Europe, and is very alarming. pic.twitter.com/Kjq7uQa7Tv— OSINTGlobal (@KJ_X23) October 3, 2025
В някои от медийните информации се посочва, че дроновете са били засечени по случайност, докато в базата изпробват средства за откриване на летящи обекти. Твърди се, че посоката на движение на дроновете е била от Белгия към Германия.