Белгийските военни ще свалят руски дронове със сигурност, ако навлязат в белгийското въздушно пространство и са големи по размер, каза началникът на Генералния щаб на Белгийските въоръжени сили ген. Фредерик Вансина в интервю за местна медия, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Той добави, че за по-малките дронове ще бъде преценявано поотделно, като се отчитат опасностите от нанасяне на щети от отломките при свалянето на летателните апарати. Свалянето на дронове не е толкова просто, това е цяла наука, проучваме въпроса, посочи генералът. По неговите думи се търси общоевропейско решение какви действия да бъдат предприети при заплаха от дронове.

Наблюдаваме руските действия - прекъсване на кабели, разпространяване на дезинформация, кибератаки, изпращане на дронове, опити за убийства - всичко това трудно може да се нарече добросъседство, коментира ген. Вансина. Намираме се в състояние между мира и войната. Засега не очаквам пряк сблъсък между Русия и (друга) европейска страна, допълни той. По неговите думи опасността ще нарасне, когато войната в Украйна свърши, а имперските амбиции на Москва са се запазили, на фона на все по-сложните трансатлантически отношения.

Генералът уточни, че Белгия не е отменила, а е спряла задължителната военна служба. По неговите думи задължаването на младите мъже да служат във войската не е добър подход и засега има "голям ентусиазъм" за доброволно включване в редиците на въоръжените сили.