Полицаи от Районното управление в Бобов дол и Областната дирекция на МВР (ОДМВР) – Кюстендил задържаха четирима служители на ТЕЦ „Бобов дол“ и иззеха счетоводни документи, списъци с имена и предложения за награди от различни кабинети. Това съобщи говорителят на ОДМВР – Кюстендил Катя Табачка.

При извършваните проверки в кабинет в административната сграда в каса са открити и иззети и пет цилиндрични опаковки взривно вещество по 200 грама, допълни Табачка.

Тя поясни, че действията на полицията са вследствие на получен сигнал за приготвени списъци и големи суми пари с цел склоняване на избиратели да гласуват в полза на определена политическа партия.

Служители на Районно управление - Кюстендил са предприели специализирани действия за проверка на информация, че 48-годишен кюстендилец се подготвя да склони избиратели да упражнят правото си на глас в полза на определена политическа сила в предстоящите избори, като разполага с голяма сума пари и списъци с имена и ЕГН-та.

При проверката от автомобила му са иззети откритите 5450 евро, тетрадка и тефтер с изписани имена и парични суми. 48-годишният мъж и 22-годишната му спътничка са задържани с полицейска заповед.