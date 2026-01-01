дрегер
дрегер / БТА

70-годишен мъж, шофирал с 1,66 промила алкохол, е блъснал паркиран автомобил в разградското село Самуил, съобщиха от областната дирекция на МВР в Разград.

Инцидентът е станал около 21:15 часа снощи и е с материални щети. По първоначални данни водачът е загубил контрол след десен завой и е ударил паркирана кола. 

При извършената проверка с дрегер у мъжа са отчетени 1,66 промила алкохол. Той е отказал да даде кръвна проба за химичен анализ.

Допълнителна справка е показала, че автомобилът е със служебно прекратена регистрация.

Шофьорът е задържан, а по случая е образувано бързо производство.

От полицията допълват, че през изминалата седмица на територията на област Разград са установени 2136 нарушения на Закона за движение по пътищата.

