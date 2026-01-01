21-годишен мъж от Разград е задържан за упражнено домашно насилие над родителите си, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Сигналът е подаден около 02:50 часа на 13 април. По първоначална информация младежът, който бил в явно нетрезво състояние, започнал да чупи покъщнина в дома и отправил заплахи за убийство към 49-годишната си майка и 48-годишния си баща.

Мъжът е задържан и отведен в Районното управление в Разград. По случая е образувана проверка по чл. 144, ал. 3, т. 1 от Наказателния кодекс.