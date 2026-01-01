Чуждестранни амбулантни търговци на различни евтини стоки, представяни за маркови минават през област Велико Търново и се опитват да продават на предимно възрастни хора, съобщиха от полицията.

Целта е да припечелват определени суми. От средата на март са подадени няколко подобни сигнала за чужденци, които продават уж вещи на известни марки - часовници, тенджери, ножове и други дребни вещи на примамливи цени.

Преди броени дни бяха установени баща и син румънци, които се опитали да продадат тенджери на възрастен мъж, но той отклонил предложението, на друг обаче продали комплект ножове, но той е доволен от покупката.

Пред униформените чужденците обяснили, че у нас амбулантната търговия се развива по-лесно, отколкото в Румъния и поради това са се насочили към страната ни и че нямат лоши намерения.

Друг позабравен сценарий, но появяващ се от време на време е семейство, пътуващо с автомобил обясняват, че се е повредила дебитната им карта, а имат нужда от пари, за да заредят гориво и предлагат „златни пръстени“ срещу примамливи суми.