49-годишен мъж е задържан след побой в хранителен магазин в търговищкото село Голямо Ново, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал вчера около 17:00 ч., когато в магазин в центъра на селото възникнал скандал между него и потърпевшият. По време на разправията 49-годишният местен жител нападнал и пребил своя съселянин с удари по тялото и лицето.

Пострадалият е бил прегледан от лекар и освободен за домашно лечение.

След случилото се нападателят е задържан от полицията.

По случая е започнато разследване.