Баща и син от Панагюрище са задържани от местни полицаи за домашно насилие, съобщиха от полицията.

През нощта на събота срещу неделя в РУ-Панагюрище се получил сигнал от 33-годишна жена. Тя заявила, че 58-годишният и баща и 30-годишният ѝ брат са нанесли побой над майка ѝ, както и на нея самата.

На адреса е изпратен дежурен екип на полицейското управление и на спешна помощ. Медиците констатирали следи от насилие върху двете жени, коeто дало основание на униформените да задържат бащата и сина.

Спрямо тях са започнати разследвания за нанасяне на телесни повреди в условията на домашно насилие.