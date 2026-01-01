Полицията в Силистра разследва случай на домашно насилие, съобщиха от областната дирекция на МВР в Силистра.

Досъдебно производство за причиняване на лека телесна повреда е образувано в Районното управление на МВР в Силистра.

След подаден сигнал на място е изпратен полицейски екип, който е установил 24-годишен мъж, нанесъл удар с ръка по лицето на майка си в условията на домашно насилие.

Инцидентът е станал късно вечерта на 12 януари в дома им в село Айдемир. По случая се извършват процесуално-следствени действия.