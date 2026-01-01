Правителството одобри финансиране на Министерския съвет за 2026 г. в размер 1 800 000 евро, за капиталови разходи, за Българска православна църква - Българска патриаршия, във връзка с реставрация, ремонт е подмяна на инсталациите, стенописване и ново църковно обзавеждане на храм „Покров Богородичен“, находящ се в Кремиковски манастир „Свети Великомъченик Георги Победоносец“, Столична община.

По този начин ще се създаде възможност многобройните православни християни от страната и чужбина да използват пълноценно един от най-благолепните манастири в България, съобщиха от правителствената информяционна служба.

С друго решение правителството одобри финансиране на Министерството на вътрешните работи за 2026 г. в размер на 4 687 788 евро за обезпечаване на дейности по Фонда за безопасност на движението.