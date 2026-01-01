Президентът Володимир Зеленски заяви, че в замяна на отказа от ядрени оръжия през 90-те години на миналия век Украйна е трябвало да получи чадър за сигурност и определи получените по това време гаранции като „нечестна игра и голяма грешка“, предаде Укринформ.

„Когато Украйна се съгласи да се откаже от ядрените оръжия, цената, която другата страна трябваше да плати, трябваше да бъде справедлива. Мисля, че членството в НАТО беше най-малкото нещо, което лидерите на Украйна трябваше да получат в замяна на ядрените оръжия. Какво получихме? Нищо. Това не беше честна игра и голяма грешка“, заяви Зеленски.

Той подчерта, че това е не само грешка на Украйна, но и грешка на другите страни, подписали през 1994 г. Будапещенския меморандум.

„Това са ядрени държави. Ако са ви помолили да се откажете от ядрените оръжия, е трябвало да ви предоставят чадър за сигурност. Може би ядрен. В крайна сметка всичко това беше измама. Нашите ядрени оръжия бяха до голяма степен прехвърлени на Русия. Например стратегически самолети, които Русия сега използва срещу нас в тази война“, отбеляза Зеленски.

Укринформ припомни как на 5 декември 1994 г. в Будапеща, Украйна, Русия, Великобритания и САЩ подписват Меморандум за гаранции за сигурност във връзка с присъединяването на Украйна към Договора за неразпространение на ядрени оръжия.