Близо два часа продължиха спасителните действия по изваждането на бездомно коте, попаднало в затворено пространство под стълбищна площадка в блок в бургаския комплекс „Меден рудник“.

Сигналът е подаден от зоозащитници, които установили, че при извършване на саниране на сградата животното се е оказало блокирано в недостъпно място. По техни данни котето мяукало от няколко дни, но опитите да бъде достигнато без да се наруши вече изградената изолация били неуспешни.

Спасиха коте, паднало в шахта в Шумен

В спасителната операция се включила и строителната фирма, извършваща санирането на блока.

След предприетите действия котето успяло да се освободи и побягнало през зелените площи на комплекса.

Спасиха коте, заклещено в канализационна тръба

От Областната дирекция на МВР – Бургас благодариха на всички институции и граждани, участвали в спасителната акция. Оттам призовават при подобни случаи да се спазва стандартният протокол чрез подаване на сигнал на телефон 112, което позволява бърза организация и координация между компетентните служби.