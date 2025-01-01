Спасиха коте, паднало в шахта в Шумен, съобщиха от полицията.

На 14 октомври е потърсено съдействие за спасяване на животното, паднало в шахта на ул. “Преслав“ - зад търговски обект.

На място спасителите са оказали помощ на служители на Общинския приют за животни „Тонка Петрова“.

Шахтата, в която било котето е отворена, поставен е капан за животни. Малко по-късно екипът отишъл на място отново, отворил капака на отводнителната шахта.

Установили, че котето е влязло в капана. Клетката е била издърпана от шахтата и котето е спасено.