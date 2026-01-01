При акция на 16 април, под надзора на Софийската районна прокуратура, е арестуван мъж, съхранявал и разпространявал порнографски материали с малолетни.

В иззето мобилно устройство са открити над 6 000 изображения и над 300 видеоматериала.

ГДБОП арестува русенец, разпространявал детска порнография

При проверките е установено, че задържаният е участвал в групи за разпространение на файлове с детска сексуална експлоатация, за създаването на които са използвани ненавършили 18-годишна възраст лица, както и че от близо две години е член, под чужда самоличност, на популярни сред сексуалните насилници мобилни приложения.

От началото на 2026 година са проведени 13 специализирани операции и са задържани 12 души по линия на детската порнография, съобщиха от Главна дирекция (ГД) "Борба с организираната престъпност" (БОП), дирекция "Киберпрестъпност".