„Асен нетърпеливо пое листа от квестора. Най-сетне! Двайсет и пет въпроса за Римската империя, за които той се беше готвил цяло лято“. Това е началото на текста на писателя и сценарист Христо Раянов, който преразказваха седмокласниците на националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ). Те трябваше да напишат подробен преразказ от името на героя на неизучаваната творба „Въпрос №18“, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

По традиция учениците изслушаха и запис на текста, като тази година той бе прочетен от актрисата Гергана Стоянова.

Задачата, която изискваше формулиране на теза или антитеза, беше от разказа „Косачи“ на Елин Пелин. Седмокласниците трябваше с няколко изречения да обяснят какво внушават думите на Лазо към Благолажа: “Ами чия чудновати работи, дето ми ги разправяш, защо ми са?“.

Изпитът за седмокласниците започна в 9:00 часа и се състоя в 1637 училища в страната.

Преди това с час по-рано започна националното външно оценяване по български език и литература за десетокласниците. Произведението, върху което те показваха своите знания и разсъждения, бе „Арменци“ на Пейо Яворов. От учениците се изискваше да създадат и собствена теза на тема „Родина и чужбина“, както и да предадат в резюме съдържанието на текст „Ученето днес - дигитално или аналогово“, информират от МОН.

По вариант 1 писаха седмокласниците на националното външно оценяване по български език и литература. Тестът съдържаше общо 26 задачи - 18 с избираем отговор, 6 - с кратък свободен отговор, една задача с разширен свободен отговор и една задача за създаване на текст - преразказ на неизучавана, непозната, творба.

Днес се състоя и изпитът по български език и литература за десети клас. Той съдържаше 21 задачи. От тях 13 задачи са с избираем отговор, 5 - с кратък свободен отговор, една задача е за редактиране, една задача е с разширен свободен отговор за формулиране на теза или антитеза, и една задача е за създаване на текст.

Какви изпити още предстоят?

На 19 юни е изпитът по математика за двата класа.

Очаква се на националните външни оценявания по български език и литература и по математика да се явят общо над 110 000 седмокласници и десетокласници.

За всеки изпут учениците следва да са в училището поне 30 минути преди началото, да носят документ за самоличност и служебна бележка. Пишат с черен химикал.

За изпита по чужд език по желание на 22 юни са подадени заявления от 2624 седмокласници и 3704 десетокласници.

За изпита по информационни технологии на 23 юни за измерване на дигитални компетентности са заявили участие 982 десетокласници.

Резултатите от националните външни оценявания ще бъдат обявени до 1 юли включително.