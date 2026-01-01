Проектът на меморандум за разбирателство между САЩ и Иран все още не е окончателно одобрен, като преговорите по отделни клаузи продължават. Очаква се документът да бъде подписан в края на седмицата, като след това да започне 60-дневен период на преговори за изработване на окончателно споразумение.

Макар да се съобщава за напредък в разговорите, проектът все още не е окончателно одобрен от Вашингтон и Техеран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че меморандумът все още не е финализиран и предупреди, че САЩ запазват възможността да предприемат допълнителни действия, ако не бъдат удовлетворени от развитието на преговорите.

От иранска страна официални представители определят документа като проект, който подлежи на окончателно одобрение от компетентните институции в страната.

Проектът на меморандум за разбирателство между Съединените щати и Иран включва 14 основни точки, насочени към деескалация на напрежението, икономическо възстановяване и постигане на дългосрочно споразумение между двете страни:

1. Незабавно и окончателно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан.

2. Взаимно признаване и уважение към суверенитета и териториалната цялост на двете държави, както и отказ от намеса във вътрешните им работи.

3. Започване на преговори за окончателно споразумение в срок до 60 дни, с възможност за удължаване по взаимно съгласие.

4. САЩ да прекратят морската блокада и да възстановят свободното корабоплаване и търговския трафик в рамките на 30 дни.

5. Иран да гарантира безопасното преминаване на търговски кораби между Персийския залив и Оманско море, като възстанови обемите отпреди войната.

6. Изготвяне на план за възстановяване и икономическо развитие на Иран с осигурено финансиране в размер на най-малко 300 милиарда долара.

7. Постепенно премахване на всички американски санкции срещу Иран.

8. Иран да потвърди ангажимента си никога да не разработва или притежава ядрено оръжие.

9. Запазване на настоящото състояние на иранската ядрена програма, докато САЩ се въздържат от нови санкции и военно струпване в региона.

10. Министерството на финансите на САЩ да издаде необходимите разрешения за износ на ирански суров петрол, нефтохимически продукти и свързаните с тях услуги.

11. Освобождаване на замразените и ограничени ирански средства и активи.

12. Създаване на механизъм за наблюдение на изпълнението на договореностите и бъдещите ангажименти на страните.

13. Официално начало на преговорите по окончателното споразумение между Вашингтон и Техеран.

14. Приемане на окончателното споразумение чрез обвързваща резолюция на Съвета за сигурност на ООН.