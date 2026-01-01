Добра новина за жителите на жк. „Младост 1“. В сърцето на квартала, на ул. „Йерусалим“, зад блок 48А, започва изграждането на нов парк в междублоковото пространство.

Зад тази дългоочаквана реализация стои гражданската енергия и активността на местната общност. Инвестиционният проект е изготвен през 2020 г. и е дарен на Район „Младост“ - Столична община от група инициативни жители.

Това съобщи кметът на район "Младост" Ивайло Кукурин в профила си във Фейсбук. В продължение на години не беше осигурено финансиране за строително-монтажните дейности, но през 2025 г. необходимите средства бяха отпуснати от държавния бюджет.

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В момента пространството зад блок 48А е с ограничени възможности за отдих поради липсата на достатъчна поддръжка през годините. То обаче разполага с ценна дървесна растителност, чието максимално запазване е сред основните приоритети при изпълнението на проекта.

Проектът предвижда обособяването на различни зони за игра, спорт и почивка за хора от всички възрасти:

- детска площадка за деца от 0 до 3 години

- детска площадка за деца от 3 до 12 години

- стрийт фитнес зона

- две тенис маси

- амфитеатрална зона за сядане и срещи

Ще бъдат изградени още парково осветление, монолитни пейки и кошчета за отпадъци. Основната алея ще бъде обновена с асфалтова настилка, а обходната алея покрай детската градина ще бъде изпълнена с настилка от трошен камък.

С реализацията на проекта жителите на „Младост 1“ ще получат ново, приятно и функционално пространство за разходки, спорт, отдих и срещи сред зеленината на квартала.