Добра новина за жителите на жк. „Младост 1“. В сърцето на квартала, на ул. „Йерусалим“, зад блок 48А, започва изграждането на нов парк в междублоковото пространство.
Зад тази дългоочаквана реализация стои гражданската енергия и активността на местната общност. Инвестиционният проект е изготвен през 2020 г. и е дарен на Район „Младост“ - Столична община от група инициативни жители.
Това съобщи кметът на район "Младост" Ивайло Кукурин в профила си във Фейсбук. В продължение на години не беше осигурено финансиране за строително-монтажните дейности, но през 2025 г. необходимите средства бяха отпуснати от държавния бюджет.
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В момента пространството зад блок 48А е с ограничени възможности за отдих поради липсата на достатъчна поддръжка през годините. То обаче разполага с ценна дървесна растителност, чието максимално запазване е сред основните приоритети при изпълнението на проекта.
Проектът предвижда обособяването на различни зони за игра, спорт и почивка за хора от всички възрасти:
- детска площадка за деца от 0 до 3 години
- детска площадка за деца от 3 до 12 години
- стрийт фитнес зона
- две тенис маси
- амфитеатрална зона за сядане и срещи
Ще бъдат изградени още парково осветление, монолитни пейки и кошчета за отпадъци. Основната алея ще бъде обновена с асфалтова настилка, а обходната алея покрай детската градина ще бъде изпълнена с настилка от трошен камък.
С реализацията на проекта жителите на „Младост 1“ ще получат ново, приятно и функционално пространство за разходки, спорт, отдих и срещи сред зеленината на квартала.