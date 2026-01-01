От вчера заработи първият и най-важен модул на системата СИГМА - един мощен инструмент за обществен контрол върху публичните разходи. Това заяви в началото на редовното заседание на Министерски съвет премиерът Румен Радев.

Системата е на сайта на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. „Всеки гражданин вече може бързо и лесно да намери какви пари и как са се харчили в неговата община или дадено ведомство за какво и при какви фирми са отивали парите“, допълни Радев.

По думите му целта е да се сложи край на „безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери“.

Край на скритите обществени поръчки: пускат СИГМА – системата, която показва къде отиват парите

„Наред с постигнатото споразумение с големите търговски вериги за намаляване на цените се засилва и контролът върху ценообразуването и не по-малко важно – върху качеството на храните. Също така продължават подобряването на бизнес климата и условията за правене на бизнес, за да пречупим негативният от последните години трен на непрекъснатия спад на индустриалното производство, износа и инвестициите“, коментира министър-председателят.

Целта е икономиката да работи по-интензивно и с по-голяма производителност и добавена стойност.

БТА

Какво ще обсъди кабинетът на днешното заседание?

Проект на решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете предстои да обсъди Министерският съвет, съобщиха от пресслужбата.

В дневния ред е определяне на временно изпълняващ функциите на председател на Държавна агенция "Разузнаване", както и назначаване на заместник-председател на Държавна агенция "Разузнаване".

Проект на Решение за одобряване на финансиране на Централната избирателна комисия за 2026 г. ще обсъди кабинетът.

В проектопрограмата е още проект на поръчка за придобиване (Acquisition order) към Рамково споразумение между Министерството на отбраната на България и Министерството на отбраната на Франция чрез Генералната дирекция по въоръженията (DGA), във връзка с реализацията на проект "Придобиване на нови трикоординатни радари".