Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев коментира пред журналисти войната в Украйна.

"Русия е агресор, а Украйна е жертва в тази война. Украйна е нападната без причина от Русия в разрез с международното право", каза той.

Той бе запитан за сакнциите срещу Русия. "Ако имаше санкции срещу духовно лице, може би трябваше да се обмисли въпроса, но в случая става въпрос за санкции срещу господин Гундяев, който е служител на КГБ. Така, че е съвсем резонно на служител на руските служби да се сложат санкции и не виждам проблем с това", обясни Василев.

"Ясно трябва да се даде, ако става въпрос наистина за символични санкции, знак, че Русия е агресор, а Украйна е жертва в тази война. Украйна е нападната без причина от Русия в разрез с международното право. И точно за това тя е санкционирана и България подкрепя във всички санкционни пакети", каза още той.

Припомняме, че по-рано стана ясно, че в Европейския съюз се обсъжда нов пакет санкции срещу Русия, като България изразява подкрепа за мерки, които имат реален икономически ефект. Според българската позиция ограниченията трябва да оказват съществен натиск върху руската икономика и да допринасят за прекратяване на войната, а не да бъдат с предимно символичен характер, който може да се окаже контрапродуктивен.

"Санкциите имат за цел да окажат икономически натиск, така че да се стигне до ситуация, в която продължаването на войната не е изгодно и да се насърчи връщането към преговори. Когато става въпрос за санкции, които имат предимно символичен характер, а не реални икономически последици, България се противопоставя.

В момента пакетът се обсъжда на ниво Европейски съюз, като много държави имат резерви. Той все още не е в окончателния си вариант. Българската позиция е ясна – ние подкрепяме санкции, които имат реален икономически ефект, но не водят до по-големи щети за държавите членки, отколкото за държавата, която води войната, каза министърът на външните работи Велислава Петрова.