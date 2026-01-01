Швейцария разшири санкционните си списъци срещу Русия, като добави 23 физически и юридически лица, предаде Укринформ. Това е било обявено на уебсайта на швейцарското правителство вчера.

На 15 юни 2026 г. Федералното министерство на икономиката, образованието и научните изследвания добави 16 души и седем организации към действащите санкционни списъци. Ограничителните мерки са влезли в сила в 23:00 ч. на 16 юни 2026 г.

Според изявлението сред санкционираните са т. нар. ръководители на отдели за младежки дейности в Севастопол и други окупирани от Русия райони на Украйна, както и педагози и ръководители на детски организации, участващи в идеологически програми за "превъзпитание" на украински деца.

Швейцарските власти обосновават санкциите с участието на тези лица в "прилагането на действия и политики, свързани с депортиране или принудително преместване, насилствена асимилация, включително индоктринация, или милитаризирано обучение на украински непълнолетни от окупираните територии на Украйна".

В изявлението се отбелязва, че санкционираните лица са замесени и в депортирането или принудителното преместване на украински деца от окупираните територии, както и в тяхната принудителна асимилация.

Укринформ напомня, че на 15 юни Съветът на ЕС одобри нов пакет санкции срещу Русия, насочен към т. нар. сенчест флот, енергийните приходи и военно‑индустриалния комплекс на страната. Вчера Великобритания въведе нов мащабен санкционен пакет, насочен към руския "сенчест флот" и финансови мрежи, използвани за заобикаляне на западните ограничения.

Канада също разшири санкциите си срещу Русия, като наложи ограничения за кораби от "сенчестия флот", както и за субекти, свързани с енергийния сектор и дейности по дезинформация.