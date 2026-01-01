Дете на 12 години пострада при инцидент с нерегистриран мотоциклет в Казанлък. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

По първоначална информация произшествието е станало на 16 юни около 15:50 часа на ул. „Крали Марко“. Неправоспособното момче управлявало мотоциклет с неустановена марка и модел, който не бил регистриран по надлежния ред. То загубило контрол над превозното средство и паднало на пътното платно.

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Детето е транспортирано с частен автомобил до Филиала за спешна медицинска помощ в Казанлък, където му е оказана медицинска помощ и е освободено за домашно лечение.

Местопроизшествието е посетено от полицейски екип на РУ-Казанлък. На момчето е извършена проба за употреба на алкохол, която е отрицателна. На негов родител е съставен акт за установяване на административно нарушение.