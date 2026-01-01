Голяма авария оставя без вода няколко курорта по Южното Черноморие, съобщава БНТ.

Повредата по основен водопровод, захранван от водохващане "Зеленковска река", може да доведе до временно нарушено водоподаване в общините Приморско, Созопол и Царево.

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От ВиК съобщават, че повредата е засегнала ключово съоръжение от водоснабдителната система. Аварийните екипи вече работят по отстраняването на проблема, като целта е водоснабдяването да бъде възстановено в най-кратки срокове.

От дружеството призовават жителите за търпение и разбиране.