Трима души са починали при огнище на легионерска болест в района на Линц в Австрия, съобщиха здравните власти.
От 20 юли насам са заболели общо 26 души, като трима от тях са починали през последните дни, посочи националната здравна агенция на Австрия.
В охладителни кули на компания в Линц е била открита бактерията легионела, която причинява заболяването. Властите обаче подчертават, че все още не може със сигурност да се каже дали това е източникът на заразата.
Drei Menschen starben beim Legionellen-Ausbruch in Linz. Eine Person war knapp über 50 - ohne Vorerkrankungen. Die Suche nach der Quelle läuft. https://t.co/plTLPT4Mde— heute.at (@Heute_at) August 21, 2026
Двадесет и четирима пациенти са били лекувани в болница, някои от тях в интензивни отделения. Други двама заразени живеят в чужбина, но са били в Линц преди да се разболеят.
Легионерската болест се причинява от бактерията легионела, която се среща във вода и почва. Заболяването може да протече от леко грипоподобно състояние до тежка и понякога смъртоносна пневмония.
https://t.co/TRS9bWfZ0p— FB Update Austria (@PPpfirsting1) August 20, 2026
Die Suche nach Infektionsquellen dauert weiter an. Die Zahl der Erkrankten liegt bei 26
Сред симптомите са висока температура, главоболие, мускулни болки, диария и понякога кашлица с кръв.
Болестта се лекува с антибиотици и не се предава директно от човек на човек. Огнища често се свързват с лошо поддържани климатични и водни системи, овлажнители и джакузита.
В началото на месеца швейцарският град Базел съобщи за друго огнище на легионерска болест, при което са се разболели 26 души, а един е починал.