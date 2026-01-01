Трима души са починали при огнище на легионерска болест в района на Линц в Австрия, съобщиха здравните власти.

От 20 юли насам са заболели общо 26 души, като трима от тях са починали през последните дни, посочи националната здравна агенция на Австрия.

В охладителни кули на компания в Линц е била открита бактерията легионела, която причинява заболяването. Властите обаче подчертават, че все още не може със сигурност да се каже дали това е източникът на заразата.

Двадесет и четирима пациенти са били лекувани в болница, някои от тях в интензивни отделения. Други двама заразени живеят в чужбина, но са били в Линц преди да се разболеят.

Легионерската болест се причинява от бактерията легионела, която се среща във вода и почва. Заболяването може да протече от леко грипоподобно състояние до тежка и понякога смъртоносна пневмония.

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Die Suche nach Infektionsquellen dauert weiter an. Die Zahl der Erkrankten liegt bei 26 — FB Update Austria (@PPpfirsting1) August 20, 2026

Сред симптомите са висока температура, главоболие, мускулни болки, диария и понякога кашлица с кръв.

Болестта се лекува с антибиотици и не се предава директно от човек на човек. Огнища често се свързват с лошо поддържани климатични и водни системи, овлажнители и джакузита.

В началото на месеца швейцарският град Базел съобщи за друго огнище на легионерска болест, при което са се разболели 26 души, а един е починал.