Ситуацията с енергийната система у нас след намаляването на мощностите на Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ е под контрол. Това увери пред журналисти енергийният министър Ива Петрова след консултации с отговорните институции - представители на АЕЦ „Козлодуй“, Електроенергийния системен оператор и Националната електрическа компания.

Мощността на Пети блок бе намалена превантивно от 100% на 91,4% заради ниското ниво на река Дунав. Мярката не създава риск за електроенергийната система на страната и няма да засегне доставките на ток за битовите потребители. Всички необходими количества за битовите потребители са подсигурени и не се очаква поскъпване или трусове на борсата, заяви Петрова след срещата с представители на сектора.

„Кризисна ситуация в момента няма. Предприетата мярка е планирана и е в съответствие с плана за действие на централата при ниски водни нива. Ситуацията е под контрол“, заяви министърът на енергетиката Ива Петрова.

Тя посочи, че Министерството на енергетиката е в постоянен контакт и с Румъния заради ситуацията по река Дунав и възможностите за общи действия.

АЕЦ „Козлодуй“: Мярката е превантивна

Заместник-изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй“ Андрей Красночаров обясни, че намаляването на мощността е извършено превантивно и съгласно процедурата за работа на съоръженията при ниско ниво на Дунав.

Целта е да бъде облекчена работата на помпените съоръжения на бреговата помпена станция, които осигуряват охлаждаща вода за Пети и Шести блок.

Красночаров подчерта, че мярката няма отношение към ядрената безопасност. „Реакторната установка продължава да работи в нормален режим, естествено с намалена мощност“, заяви той. По думите му в момента работят 18 помпи, а други 15 са в резерв и необходимият капацитет е осигурен.

Екипите на централата продължават постоянно да наблюдават нивото на Дунав, работата на помпите, вибрациите и температурните режими. Извършва се и непрекъснато почистване на съоръженията заради натрупването на водорасли.

Ако нивото на реката продължи да спада, процедурата предвижда допълнително намаляване на мощността. При по-нататъшно влошаване на ситуацията може да се стигне и до намаляване на мощността на Шести блок, стана ясно от думите на Красночаров.

ЕСО: Няма проблем за електроенергийната система

Намаляването на мощността на Пети блок не застрашава стабилността на електроенергийната система, увери директорът на Централното диспечерско управление на ЕСО Димитър Зарчев.

По данните, представени от него, през последните дни денонощното потребление в България е около 90 000 мегаватчаса, докато износът е около 30 000 мегаватчаса. Общото производство на електроенергийната система достига приблизително 131 000 мегаватчаса.

„Нямаме проблем нито с баланса, нито с износа на електроенергия“, посочи Зарчев.

Той обясни, че натоварването на системата в момента се движи от около 3000 до малко над 5000 мегавата и е далеч от характерните за зимата пикови стойности.

ЕСО разполага с достатъчно заместващи мощности. Допълнителна роля през летните месеци имат производството от фотоволтаични централи, батериите и водноелектрическите централи на НЕК.

При по-сериозно намаляване на мощността на АЕЦ „Козлодуй“ ефектът би бил най-вече върху възможностите на България за износ на електроенергия, а не върху снабдяването в страната, обясни Зарчев.

НЕК: Токът за домакинствата е осигурен

Изпълнителният директор на Националната електрическа компания Георги Добрев също увери, че намалената мощност на Пети блок няма да се отрази на количествата електроенергия за битовите потребители.

„Количествата са обезпечени, така че нямаме притеснение в тази посока“, заяви той.

Според него не се очаква мярката да доведе и до съществени сътресения на борсовия пазар на електроенергия.

Подготвят резервни мощности

Министър Ива Петрова съобщи, че в Министерството на енергетиката действа вътрешноведомствен щаб, който следи ситуацията. По думите ѝ нивото на Дунав остава динамично, като от предходния ден е отчетено покачване с 2 сантиметра. Последната прогноза към момента е нивото да се задържи.

Паралелно с това се предприемат мерки за осигуряване на допълнителни мощности при необходимост.

Ремонтът на блок в ТЕЦ „Марица-изток 2“ приключва по-рано от планираното и мощността ще бъде на разположение от 22 август. Друг блок трябва да бъде на разположение в началото на септември, също по-рано от първоначално предвиденото.

Ремонтната програма на централата е съобразена със ситуацията около ниското ниво на Дунав. Проведени са разговори и за готовността на други производители да осигурят мощности при необходимост.

Търсят и дългосрочно решение за ниските води

Енергийното министерство, АЕЦ „Козлодуй“ и други държавни институции работят и по технически решения, които да помогнат при продължително ниско ниво на Дунав.

В работата участват Министерството на транспорта и съобщенията, Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав и „Морска администрация“.

По думите на Ива Петрова част от обсъжданите варианти са технически сложни и за тях са възложени допълнителни хидроложки анализи и проекти.

„Тази година имаме ситуация, но най-вероятно тя няма да е последната такава“, заяви министърът.

Затова освен действията за овладяване на непосредствения проблем се търсят и решения със средносрочен и дългосрочен ефект.

България не се нуждае от внос на ток

Към момента страната не е в ситуация, при която трябва да ограничава износа на електроенергия или да разчита на внос от съседни държави, подчерта Петрова.

Напротив, по думите ѝ българската електроенергийна система в момента помага на други страни от региона, част от които вече са били принудени да ограничат свои ядрени мощности.

България поддържа координация с Румъния, Сърбия и Унгария, както и с Европейската комисия.

От Румъния и Сърбия е поискано съдействие за възможностите за осигуряване на допълнителни количества вода по течението на Дунав. Министърът уточни, че ниските водни нива са проблем по цялото течение на реката и действията на отделните държави зависят от конкретната хидроложка обстановка.

„Правим всичко възможно, за да няма риск за системата и за доставките на електроенергия“, увери Ива Петрова.