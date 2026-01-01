Хванаха неправомерно присъединяване към водопровод с минерална вода и нерегламентиран сондаж при акция, съобщиха от полицията.

Тя е организирана и релизирана от екипи на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ и отдел „Разследване“ при ОД на МВР-Пазарджик.

В проверките са се включили инспектори от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Регионалната здравна инспекция, Дирекция „Инспекция по труда“ и БЧК в областния град, както и от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. По време на акцията е присъствал и представител на Община Септември.

Извършени са проверки на имоти на територията на Септември. В частен парцел, ползван от 55-годишен мъж, е констатирано наличие на незаконно присъединяване към подаващ минерален водопровод, който е бил предназначен за захранване на сградата на Центъра за спешна медицинска помощ в града.

Минералната вода по него идва от находище „Варвара“. Обемът на басейна се изчислява на около 110 кубически метра. В същия имот е констатирано и наличието на нерегистриран сондаж с изградено към него и хидрофорно съоръжение.

На мястото е извършен оглед от разследващ полицай и дежурна група от ОД на МВР. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.