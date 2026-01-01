МОН публикува теста и ключа с верните отговори на днешната матура по български език и литература.

Интерпретативно съчинение на темапо „Молитва“ на Атанас Далчев и есе „Границите на свободата“ бяха двете възможности, между които можеха да избират зрелостниците днес.

Матурата по български език и литература включваше 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 задачи със свободен отговор, 2 с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе).

Държавният зрелостен изпит се проведе в 435 училища, в които бяха ангажирани над 2600 квестори.

Вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавният изпит по професионална квалификация са на 24 август.

Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се проведат на 25 август.

Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември, включително.